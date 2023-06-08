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НовостиПолитика8 июня 2023 19:44

Байден: новым генсеком НАТО может стать британец

СМИ распространяют слухи о попытке продвинуть министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост главы альянса
Сергей КУДРИН
Байден: новым генсеком НАТО вполне может стать британец

Байден: новым генсеком НАТО вполне может стать британец

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден, участвуя в совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, подтвердил вероятность того, что новым генеральным секретарём НАТО может стать гражданин Британии.

«Возможно, посмотрим», - заявил Байден.

В подтверждение этого играет и тот факт, что многие крупные американские СМИ начали распространять сообщения, особенно накануне приезда британского премьера, о том, что Сунак прилетел в США для того, чтобы продвигать кандидатуру Бена Уоллеса, министра обороны Великобритании, на пост генсека НАТО.

Ранее KP.RU сообщил о том, что действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал бессмысленными разговоры о вступлении Украины в Североатлантический альянс в том случае, если Россия одержит победу. В этом случае, якобы, Украина не сохранится как суверенное государство, уверен глава альянса.