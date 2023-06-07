Столтенберг: обсуждение вступления Украины в НАТО бессмысленно при победе России

Столтенберг заявил, что обсуждение вступления Украины в НАТО бессмысленно в случае поражения в конфликте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в альянс не будет иметь смысла в случае поражения Киева в текущем конфликте.

“Самое важное сегодня <...> что Украина сохранится как суверенное государство, поскольку в противном случае, если Украина не будет иметь возможность существовать как независимое суверенное демократическое государство в Европе, не будет предмета, чтобы обсуждать ее членство вообще”, — заявил глава альянса на форуме в Брюсселе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признавал, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока на территории страны идут боевые действия.

Тем временем агентство Reuters отметило, что вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время крайне мала, поскольку члены альянса бояться шагов, способных привести к эскалации конфликта и прямому столкновению с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя позицию Йенса Столтенберга о членстве Украины в военном альянсе, назвал противодействие этому одной из главных причин и задач специальной военной операции.

При этом кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший считает, что Украина могла бы избежать конфликта с Россией, публично заявив о том, что не будет вступать в военный блок НАТО.