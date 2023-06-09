Путин и Лукашенко проведут встречу 9 июня

Путин встретится с Лукашенко в пятницу 9 июня.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут встречу в пятницу 9 июня. Об этом информирует ТАСС.
Ранее резидент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с секретарями Советов безопасности ОДКБ анонсировал встречу с российским лидером.
Лукашенко заявил, что планирует предложить президенту России Владимиру Путину выработать программу действий Беларуси и России, чтобы обеспечить самодостаточность и не оглядываться ни на Запад, ни на Восток.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что встреча лидеров России и Белоруссии состоится в пятницу, но не раскрыл ее детали. В частности, не сообщалось, где именно состоится встреча.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал отличия ЕАЭС и Евросоюза во время рабочего визита в Москву 24 мая 2023 года.