Трамп сообщил, что предстанет перед судом 13 июня

Трамп предстанет перед судом 13 июня. Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп предстанет перед судом во вторник 13 июня. Об этом политик сообщил в пятницу 9 июня, уточнив, что суд будет рассматривать выдвинутые против него обвинения по факту ненадлежащего обращения с документами, имеющими гриф секретности.

Ранее сайт сайт KP.RU писал, что одиннадцать комплектов секретных документов обнаружили сотрудники ФБР при обыске в резиденции экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. В их числе были бумаги с пометкой «Совершенно секретно».

Напомним, в апреле Дональду Трампу были официально предъявлены уголовные обвинения по 34 пунктам. В соответствии с процедурой, политик на несколько часов был арестован; были сняты отпечатки его пальцев и сделаны фото в анфас и профиль. Таким образом, 45-ый президент США стал первым в истории своей страны бывшим главой государства, обвиненным в совершении уголовных преступлений.

Что известно про арест Дональда Трампа и в чем его обвиняют, читайте здесь на KP.RU.