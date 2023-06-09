Гладков: три человека пострадали в результате обстрелов ВСУ Белгородской области Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В результате ночных обстрелов Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины пострадали три человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— В Шебекино ночью много стреляли, есть разрушения жилого фонда. За ночь пострадало три человека, один от госпитализации отказался. Два человека, получившие ранения, находятся в больнице, — заявил Гладков.

Также он добавил, что ночью в области работала система ПВО и есть повреждения многоквартирного дома и частных домов в Разумном.

Гладков подчеркнул, что на данный момент нет возможности провести осмотр в Шебекино, поскольку постоянные обстрелы украинскими войсками продолжаются, но как только они прекратятся, власти незамедлительно приступят к работам по восстановлению домов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео из Новой Таволжанки, которая подвергалась атакам ВСУ. На нем видны последствия прилетов, а сам глава области заявил, что противника нет на территории села.