Экономист Ачкасов: мир ждет высокая инфляция в 2025 году из-за скачка цен на нефть Фото: Shutterstock

Всего через пару лет мировую экономику ожидает высокая инфляция из-за резкого скачка цены на нефть до значений в 130-150 долларов за баррель марки Brent. Об этом рассказал экономист Максим Ачкасов в беседе с РИА Новости.

— Резкий рост цен, в частности на продовольствие, указывает на то, что инфляция никуда не уходит. В 2025-2026 годах ожидается возвращение более высоких уровней инфляции - 5-7% в сравнении с ожидаемым коридором 4-5% в 2023–м, если смотреть на экономику США, — спрогнозировал Ачкасов.

Он подчеркнул, что для хранения сбережений во время инфляции, золото и драгоценные металлы — классические инструменты. Также инвестиции в сельскохозяйственные активы и промышленные металлы будут надежным защитником капитала.

Ранее KP.RU рассказывал, что Россия стала единственной страной в Европе, где упали цены на продукты в апреле 2023 года. Больше всего продовольственная инфляция в Европе затронула Венгрию, Словакию и Эстонию.