Любимова: в России не вводились ограничения для уехавших на фоне СВО артистов

Любимова заявила, что в России не вводились ограничения для уехавших на фоне СВО артистов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что для артистов, покинувших Россию на фоне специальной военной операции, не вводились какие-либо специальные меры или ограничения.

В интервью «Известиям» глава Минкультуры РФ призналась, что в ведомство поступали различные запросы от депутатов по этому поводу.

«И отдельные люди писали, что нам надо обязательно обратить внимание. Но понятно, что продюсеры и режиссеры, которые уехали, и так больше не принимают участия в питчингах Министерства культуры или Фонда кино», — пояснила Любимова.

Кроме того, по словам министра, уехавшим из России артистам не оказывается какая-либо поддержка со стороны государства.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о том, какие российские знаменитости уехали из России и в каких странах они теперь находятся.

Недавно также сообщалось о том, как покинувшие РФ звезды шоу-бизнеса обустроились за рубежом. Артисты, которые уехали за границу в надежде, что смогут там продолжить карьеру, находятся в ужасе от цен на аренду жилья и коммуналку.