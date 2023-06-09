Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 июня 2023 7:11

Тело женщины обнаружено в зоне затопления в Херсонской области

Она стала восьмой жертвой обстрела ВСУ эвакуационной зоны в Голой Пристани
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Тело женщины обнаружено в зоне затопления в Херсонской области Фото: пресс-служба администрации Новой Каховки

Тело женщины обнаружено в зоне затопления в Херсонской области Фото: пресс-служба администрации Новой Каховки

В зоне затопления в Херсонской области спасателями обнаружено тело 84-летней женщины, сообщили в экстренных службах.

«В ходе спасательных работ обнаружено тело женщины 1939 года рождения. Она стала восьмой жертвой», – сказал собеседник ТАСС.

Накануне временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что при обстреле Вооруженными силами Украины эвакуационной зоны в Голой Пристани погибли семь человек.

Как писал сайт KP.RU, ВСУ нанесли удар по месту сбора для эвакуации жителей города Голая Пристань в Херсонской области, который оказался в зоне подтопления после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции.

Во вторник, 6 июня, глава администрации Новокаховского городского округа заявил о частичном разрушении гидроэлектростанции, которое произошло после обстрелов Вооруженных сил Украины.

Сайт KP.RU разбирался, кому выгодна катастрофа на Каховской ГЭС и как она повлияет на спецоперацию.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Украине кранты при всех раскладах (подробнее)