Тело женщины обнаружено в зоне затопления в Херсонской области Фото: пресс-служба администрации Новой Каховки

В зоне затопления в Херсонской области спасателями обнаружено тело 84-летней женщины, сообщили в экстренных службах.

«В ходе спасательных работ обнаружено тело женщины 1939 года рождения. Она стала восьмой жертвой», – сказал собеседник ТАСС.

Накануне временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что при обстреле Вооруженными силами Украины эвакуационной зоны в Голой Пристани погибли семь человек.

Как писал сайт KP.RU, ВСУ нанесли удар по месту сбора для эвакуации жителей города Голая Пристань в Херсонской области, который оказался в зоне подтопления после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции.

Во вторник, 6 июня, глава администрации Новокаховского городского округа заявил о частичном разрушении гидроэлектростанции, которое произошло после обстрелов Вооруженных сил Украины.

Сайт KP.RU разбирался, кому выгодна катастрофа на Каховской ГЭС и как она повлияет на спецоперацию.

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