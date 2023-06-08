ВСУ нанесли удар по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани Фото: пресс-служба администрации Новой Каховки

Вооруженные силы Украины нанесли удар по месту сбора для эвакуации жителей города Голая Пристань в Херсонской области, который оказался в зоне подтопления после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции.

Как передает ТАСС, на месте обстрела виден дым, в настоящее время жители вынуждены перемещаться в безопасное место.

Напомним, ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что на спасателей, которые эвакуировали мирных жителей Новой Каховки с подтопленных территорий, сбросили взрывчатку. Только благодаря чуду в результате инцидента никто не пострадал, отметил он.

Напомним, во вторник, 6 июня, глава администрации Новокаховского городского округа заявил о частичном разрушении гидроэлектростанции, которое произошло после обстрелов Вооруженных сил Украины.

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