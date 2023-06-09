Турецкий DenizBank списал деньги у россиян без объяснения причин Фото: Александр ГЛУЗ

Турецкий DenizBank начала списывать деньги со счетов российских клиентов без объяснения причин, а также закрывать их валютные счета. Об этом рассказали РИА Новости со слов клиентов банка.

— У меня было на счету 80 лир – сняли 6 июня «под ноль» все эти 80 лир, — рассказала владелица счета в этом банке.

Она также рассказала, что счет в турецком банке она открыла осенью 2022 года, а сейчас, находясь в России она не может получить доступ в банковское приложение, поскольку нужен код подтверждения, который привязан к турецкому номеру.

Это не единственный случай, а один россиянин рассказал, что открыл счет в банке в январе 2023 и активно пользовался картой первые месяцы, а вечером 6 июня с него списали 447 лир на «банковское обслуживание». Помимо этого его долларовый счет банк попросту закрыл, а позже он обнаружил, что закрыты все, кроме счета с лирами.

Мужчина отметил, что планирует поездку в Турцию, чтобы решить данную проблему.

Напомним, что в апреле 2023 года второй крупнейший банк ОАЭ начал блокировать инвестиционные счета россиян. Они ввели подобные ограничения, ссылаясь на директиву Евросоюза.