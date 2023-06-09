Три человека ранены после падения БПЛА на улице Белинского в Воронеже

При падении беспилотного летательного аппарата на улице Белинского в Воронеже ранены три человека, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусева.

Глава региона ранее сообщал о двух раненых, но позже рассказал, что три человека получили ранения осколками стекла.

- Трое человек посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались, - говорится в сообщении губернатора в его Telegram-канале.

Напомним, ранее в Калужской области спецслужбы обнаружили три упавших беспилотника. Все они были найдены в лесу, позже их взорвали в безопасном месте при содействии специалистов. Кроме того, в понедельник, 5 июня, дрон упал на пустырь в Таганроге.

Как писал сайт KP.RU, в конце мая беспилотники упали на два жилых дома в Москве. Один дрон упал на улице Профсоюзной, другой на улице Атласова в Новой Москве.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, в результате атаки БПЛА несколько зданий получили незначительные повреждения. Он подчеркнул, что из-за происшествия никто серьезно не пострадал. h

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