Рогов заявил, что ВСУ предпринимают попытки атак в Запорожской области Фото: Александр КОЦ

В Запорожской области на линии соприкосновения продолжаются ожесточенные бои, а украинские подразделения предпринимают попытки атак. Об этом рассказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— Ожесточенные бои продолжаются. ВСУ предпринимают новые попытки атак на различных участках фронта. Наши войска делают все возможное, чтобы не допустить прорыва вглубь линии обороны. В целом линия фронта остается устойчивой, — заявил Рогов.

Он также добавил, что в результате попыток атак ВСУ несут большие потери в живой силе и технике, а за сутки после активизации боев, противник не смог добиться значительных тактических продвижений.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что активные боевые действия идут на участке между Ореховым и Токмаком. Также он подчеркнул, что российские войска удерживают позиции в активной обороне.