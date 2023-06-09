Глава «АвтоВАЗа» назвал примерную цену Lada Aura

Цена Lada Aura существенно превысит два млн рублей Фото: пресс-служба «АвтоВАЗа»

Стоимость нового автомобиля концерна «АвтоВАЗ» Lada Aura существенно превысит два миллиона рублей, заявил глава компании Максим Соколов.

«Исходя из объемов производства, платежеспособного спроса будет понятна и его цена. Это будет существенно выше двух миллиона рублей», – сказал он в беседе с журналистами.

Как отметил Соколов, Lada Aura будет автомобилем премиального класса.

Напомним, «АвтоВАЗ» представил на выставке «Евразия – наш дом» в Сочи новую модель Lada, основанную на базе Vesta. Новый автомобиль получил название Aura и отличается удлиненным корпусом и рядом других нововведений.

За счет удлиненного корпуса пассажиры задних мест получат 25 сантиметров дополнительного пространства. Салон машины выполнен из натуральной кожи. Есть топовая стереосистема, двигатель мощностью 1,8 литра мощностью в 122 лошадиные силы, а также автоматическая коробка передач.