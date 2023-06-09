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НовостиЭкономика9 июня 2023 8:52

Глава «АвтоВАЗа» назвал примерную цену Lada Aura

Глава «АвтоВАЗа» заявил, что цена Lada Aura существенно превысит два млн рублей
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Цена Lada Aura существенно превысит два млн рублей Фото: пресс-служба «АвтоВАЗа»

Цена Lada Aura существенно превысит два млн рублей Фото: пресс-служба «АвтоВАЗа»

Стоимость нового автомобиля концерна «АвтоВАЗ» Lada Aura существенно превысит два миллиона рублей, заявил глава компании Максим Соколов.

«Исходя из объемов производства, платежеспособного спроса будет понятна и его цена. Это будет существенно выше двух миллиона рублей», – сказал он в беседе с журналистами.

Как отметил Соколов, Lada Aura будет автомобилем премиального класса.

Напомним, «АвтоВАЗ» представил на выставке «Евразия – наш дом» в Сочи новую модель Lada, основанную на базе Vesta. Новый автомобиль получил название Aura и отличается удлиненным корпусом и рядом других нововведений.

За счет удлиненного корпуса пассажиры задних мест получат 25 сантиметров дополнительного пространства. Салон машины выполнен из натуральной кожи. Есть топовая стереосистема, двигатель мощностью 1,8 литра мощностью в 122 лошадиные силы, а также автоматическая коробка передач.