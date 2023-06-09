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НовостиОбщество9 июня 2023 10:33

Роскомнадзор: Регистрация СМИ станет возможной через «Госуслуги»

Это позволит значительно сократить сроки рассмотрения заявок, заявили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Регистрация СМИ станет возможной через «Госуслуги»

Регистрация СМИ станет возможной через «Госуслуги»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Регистрация средств массовой информации в России станет возможной на портале Госуслуг, сообщил заместитель начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Максим Виноградов.

«Мы большое внимание уделяем работе с порталом Госуслуг. Наша задача сделать так, чтобы «Госуслуги» были удобны для тех услуг, которые мы предоставляем. Это в первую очередь регистрация средств массовой информации и лицензирование для радиовещания», – сказал он в ходе на конференции «Локальное радио: инновации и перспективы».

Как отметил Виноградов, форма подачи регистрации и лицензирования СМИ через «Госуслуги» позволит значительно сократить сроки рассмотрения заявок. В настоящее время регистрация СМИ и лицензирование радиовещания занимает 30 рабочих дней, при подаче заявки на «Госуслугах» этот процесс продлится 15-25 рабочих дней, добавил представитель Роскомнадзора.

Напомним, Роскомнадзора заблокировал уже около 206 тысяч ресурсов с недостоверной информацией о специальной военной операции на Украине. На них также содержалась информация с призывами к несанкционированным акциям и беспорядкам.