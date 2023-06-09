Роскомнадзор заблокировал 206 тысяч ресурсов с фейками о СВО

В Роскомнадзоре раскрыли количество заблокированных за фейки о спецоперации ресурсов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Порядка 206 тысяч ресурсов с недостоверной информацией о специальной военной операции заблокировал Роскомнадзор. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина.

По словам Субботина, на заблокированных ресурсах также содержалась информация, дискредитирующая российскую армию, призывы к несанкционированным акциям и беспорядкам. Замглавы Роскомнадзора подчеркнул, что эту работу ведомство проводит ежедневно с начала спецоперации.

Ранее военкор KP.RU Кубатьян сообщил, что «захват» Новой Таволжанки оказался украинским фейком. Подробности здесь на KP.RU.

Напомним, в апреле 2022 года Екатерина Мизулина сообщила о 5,8 млн фейков в интернете о российской спецоперации на Украине. Директор Лиги безопасного интернета заявила, что за фейками пытаются скрыть новые военные преступления.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 июня 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.