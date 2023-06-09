Российские войска ударили по складам боеприпасов и военной техники ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удар по складам боеприпасов и военной техники украинских войск, все назначенные объекты были поражены. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Вооруженные силы России нанесли удар по складам боеприпасов и военной техники украинских войск, все назначенные объекты были поражены, заявило Министерство обороны РФ.

«Сегодня ночью ВС Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в Минобороны, все назначенные объекты Вооруженных сил Украины были поражены, в результате ударов было нарушено снабжение группировок украинских войск в районах боевых действий.

Как писал сайт KP.RU, накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВС России сорвали попытку украинских войск прорвать оборону на Запорожском направлении. По его словам, они планировали атаковать силами 47 механизированной бригады ВСУ численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники. Российская разведка обнаружила противника, нанеся превентивный удар артиллерией, авиацией и противотанковыми средствами.