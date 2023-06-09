Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 июня 2023 11:16

Российские войска ударили по складам боеприпасов и военной техники ВСУ

Минобороны РФ: Российские войска ударили по складам военной техники ВСУ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Вооруженные силы России нанесли удар по складам боеприпасов и военной техники украинских войск, все назначенные объекты были поражены. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Вооруженные силы России нанесли удар по складам боеприпасов и военной техники украинских войск, все назначенные объекты были поражены. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Вооруженные силы России нанесли удар по складам боеприпасов и военной техники украинских войск, все назначенные объекты были поражены, заявило Министерство обороны РФ.

«Сегодня ночью ВС Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в Минобороны, все назначенные объекты Вооруженных сил Украины были поражены, в результате ударов было нарушено снабжение группировок украинских войск в районах боевых действий.

Как писал сайт KP.RU, накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВС России сорвали попытку украинских войск прорвать оборону на Запорожском направлении. По его словам, они планировали атаковать силами 47 механизированной бригады ВСУ численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники. Российская разведка обнаружила противника, нанеся превентивный удар артиллерией, авиацией и противотанковыми средствами.