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НовостиПроисшествия9 июня 2023 11:48

Мосгорсуд сократил условный срок инвестору Майклу Калви на год

Другому фигуранту дела Дельпалю также смягчен приговор
Екатерина КОСОБОКОВА
Мосгорсуд сократил условный срок инвестору Майклу Калви на год

Мосгорсуд сократил условный срок инвестору Майклу Калви на год

Фото: REUTERS

Московский городской суд в пятницу, 9 июня, изменил приговор фигурантам дела о растрате 2,5 миллиарда рублей. Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви условное наказание было смягчено на один год.

«Приговор суда первой инстанции изменить. Майклу Калви назначить наказание в виде 4,5 года условно, Филиппу Дельпалю - 3,5 года условно», - цитирует ТАСС судью, выносившего решение.

Ранее Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор Калви, назначив ему наказание в виде 5,5 лет условного заключения.

В отношении Калви было возбуждено уголовное дело о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка: несколько лет назад финансовая организация предоставила кредит «Первому коллекторскому бюро». В 2017 году руководство банка согласилось с тем, чтобы должник расплатился не деньгами, а пакетом 59,9% акций люксембургской компании.

Пакет акций оценили в 3 миллиарда рублей, при том, что его рыночная стоимость не превышала 600 тысяч рублей. В результате 2,5 миллиарда рублей остались у коллекторов, а банк утратил право требовать их возврата.