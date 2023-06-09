Мосгорсуд сократил условный срок инвестору Майклу Калви на год Фото: REUTERS

Московский городской суд в пятницу, 9 июня, изменил приговор фигурантам дела о растрате 2,5 миллиарда рублей. Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви условное наказание было смягчено на один год.

«Приговор суда первой инстанции изменить. Майклу Калви назначить наказание в виде 4,5 года условно, Филиппу Дельпалю - 3,5 года условно», - цитирует ТАСС судью, выносившего решение.

Ранее Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор Калви, назначив ему наказание в виде 5,5 лет условного заключения.

В отношении Калви было возбуждено уголовное дело о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка: несколько лет назад финансовая организация предоставила кредит «Первому коллекторскому бюро». В 2017 году руководство банка согласилось с тем, чтобы должник расплатился не деньгами, а пакетом 59,9% акций люксембургской компании.

Пакет акций оценили в 3 миллиарда рублей, при том, что его рыночная стоимость не превышала 600 тысяч рублей. В результате 2,5 миллиарда рублей остались у коллекторов, а банк утратил право требовать их возврата.