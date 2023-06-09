Грета Тунберг заявила, что больше не будет проводить школьные забастовки Фото: REUTERS

Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг в пятницу, 9 июня, рассказала о том, что она окончила школу. В связи с этим, «школьных забастовок за климат» больше не будет, уточнила активистка.

«Сегодня я выпускаюсь из школы, что означает, что я больше не смогу бастовать за климат. Поэтому это моя последняя школьная забастовка», — написала Тунберг в своем аккаунте в Twitter.

Однако, по ее словам, она продолжит свои забастовки из-за неправильного отношения общества к вопросам экологии. Просто акции, которые планирует проводить Тунберг, больше не будут носить название «школьные».

Грета Тунберг стала известной в 2018 году, когда в летние каникулы вышла к зданию шведского парламента, чтобы провести «школьную забастовку за климат». Школьница «воевала» не за глобальное потепление: она выступила именно против деятельности человека, которая влияет на климат. В сентябре того же года она стала пропускать занятия по пятницам ради забастовок.

Ранее сайт KP.RU также писал о том, что известная шведская экоактивистка выступила против присоединения своей страны к НАТО.