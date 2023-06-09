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НовостиВ мире9 июня 2023 12:32

Грета Тунберг заявила, что больше не будет проводить школьные забастовки

Она уточнила, что продолжит акции, но они будут носить другое название
Екатерина КОСОБОКОВА
Грета Тунберг заявила, что больше не будет проводить школьные забастовки

Грета Тунберг заявила, что больше не будет проводить школьные забастовки

Фото: REUTERS

Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг в пятницу, 9 июня, рассказала о том, что она окончила школу. В связи с этим, «школьных забастовок за климат» больше не будет, уточнила активистка.

«Сегодня я выпускаюсь из школы, что означает, что я больше не смогу бастовать за климат. Поэтому это моя последняя школьная забастовка», — написала Тунберг в своем аккаунте в Twitter.

Однако, по ее словам, она продолжит свои забастовки из-за неправильного отношения общества к вопросам экологии. Просто акции, которые планирует проводить Тунберг, больше не будут носить название «школьные».

Грета Тунберг стала известной в 2018 году, когда в летние каникулы вышла к зданию шведского парламента, чтобы провести «школьную забастовку за климат». Школьница «воевала» не за глобальное потепление: она выступила именно против деятельности человека, которая влияет на климат. В сентябре того же года она стала пропускать занятия по пятницам ради забастовок.

Ранее сайт KP.RU также писал о том, что известная шведская экоактивистка выступила против присоединения своей страны к НАТО.