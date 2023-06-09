Беспилотник упал на офисное здание в Белгороде Фото: телеграмм-канал "Настоящий Гладков"

В Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся. Об этом в телеграмм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, детонации не произошло, а загоревшийся беспилотник удалось быстро потушить. Пострадавших в результате ЧП нет.

"Есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля. На месте находятся мэр Белгорода Валентин Демидов и оперативные службы", - заявил губернатор.

Стоит отметить, что в ночь на 9 июня Белгородская область вновь подверглась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. В результате ночных ударов пострадали три человека. Помимо этого, ночью в регионе работала система ПВО и есть повреждения многоквартирного дома и частных домов в Разумном.

7 июня Гладков посещал в село Новая Таволжанка, регулярно подвергающееся обстрелам со стороны ВСУ. Находясь в населённом пункте, глава региона снял короткое видео с последствиями последних прилётов.