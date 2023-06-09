Украинский военный случайно уничтожил два танка Leopard 2A4

Военкор Сладков: боец ВСУ случайно уничтожил два танка Leopard 2A4 Фото: REUTERS

Военный корреспондент Александр Сладков, пообщавшись с российскими военными, узнал о неприятном для украинской армии инциденте, когда танкист ВСУ случайным выстрелом уничтожил два переданных Киеву с Запада Leopard 2A4. Вернее, полностью уничтожил он один танк, а второй серьёзно повредил. Об этом Сладков написал в своём телеграм-канале.

По данным российского офицера, с которым общался военкор, сутки назад была замечена колонна украинской военной техники, в которой двигались и западные танки Leopard 2A4. Один из танкистов, видимо что-то перепутав в управлении, внезапно выстрелил из главного орудия в следующий перед ним танк. Снаряд полностью уничтожил один «Леопард», и серьёзно повредил второй.

Непроизвольный выстрел был произведён из орудия калибром 120 миллиметров. Вероятно, после этого ВСУ ждёт большое служебное расследование.

Ранее KP.RU сообщил о том, как российские военные встретились в танком Leopard на поле боя в один из первых разов, и как немецкий танк отступил после первого же выстрела по нему.