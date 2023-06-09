Путин призвал страны СНГ создавать общие производства под единой торговой маркой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с главами государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и в Содружество независимых государств (СНГ), призвал начать создавать совместные предприятия, которые будут выходить на мировой рынок под единой торговой маркой. Слова главы государства приводит пресс-служба Кремля.

«Необходимо энергичнее наращивать промышленную кооперацию, создавать новые совместные производства, в том числе под общей торговой маркой «Сделано в ЕАЭС» или «Сделано в СНГ»», - заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул необходимость взаимной интеграции стран СНГ и ЕАЭС в экономической, гуманитарной и социальной сферах, а также указал на необходимость укрепить технологический суверенитет системообразующих отраслей, чтобы экономика стран-участниц международных организаций была независимой и крепкой.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Путин озвучил последние прогнозы по уровню ВВП в России на остаток 2023 года.