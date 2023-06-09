Путин и Пашинян начали двусторонние переговоры в Сочи Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в пятницу, 9 июня 2023 года, в Сочи. Российский лидер открыл двусторонние переговоры, в рамках которых планируется обсудить многие вопросы, включая обстановку в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Мы с вами регулярно встречаемся, очень рад на полях сегодняшних мероприятий ещё раз поговорить о текущей ситуации в двустороннем плане, и о региональных проблемах, о которых мы так подробно говорили на предыдущей встрече в Москве», - приветствовал Путин Пашиняна.

Пашинян попросил обсудить обстановку в Нагорном Карабахе, заявив о проблемах гуманитарного характера в регионе - уже несколько месяцев у местных жителей нет газа и электричества. При этом продовольствие в Карабах привозят исключительно российские миротворцы.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Пашинян заявил об отсутствии какого-либо согласованного договора по Нагорному Карабаху с АЗербайджаном.