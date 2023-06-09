Дикий медведь поднял «на уши» полицию в Вашингтоне Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Американская полиция ведёт охоту на дикого медведя, который забрёл на улицы Вашингтона. Жителей нескольких районов города просят не покидать свои дома, дороги и ряд кварталов перекрыты. Об этом сообщила пресс-служба местного департамента полиции в социальных сетях.

«Дороги в районе инцидента перекрыты. На месте работают специалисты ведомства по контролю за животными», - заявили в ведомстве.

Крупный хищник был обнаружен в пяти километрах от резиденции президента США Джо Байдена, в восточных районах Вашингтона. Всех местных жителей оповестили об опасности. По последним данным, медведь исследует дворы жилых домов в поисках пищи.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в России также недавно произошла встреча людей с медведем. В Ивановской области хищник вышел из леса, побродил по посёлку Ново-Писцово и ушёл обратно в чащу.