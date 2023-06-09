Путин поручил Мишустину создать комиссию по ликвидации последствий диверсии на Каховской ГЭС Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину сформировать специальную правительственную комиссию, которая должна заняться ликвидацией всех последствий, вызванных разливом Каховской ГЭС после диверсии, устроенной на ней силами ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Образуйте правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС. Срок - 9 июня 2023 года», - говорится в сообщении.

Напомним, 6 июня 2023 года Украина нанесла удар по сооружениям на Каховской гидроэлектростанции, из-за чего произошёл прорыв верхней части водохранилища. Неконтролируемый сброс воды вызвал сильное затопление территорий, находящихся ниже по течению реки Днепр.

Ранее KP.RU сообщил о том, что власти Херсонской области предупредили о рисках появления мин в затопленных районах региона.