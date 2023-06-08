Власти Херсонской области предупредили о риске появления мин в затопленных районах

Течение после частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может принести мины, а также другие опасные объекты на подтопленные территории. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Течение после частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может принести мины, а также другие опасные объекты на подтопленные территории. Такое заявление сделал глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, призвав жителей быть аккуратнее.

«Оперштаб предупреждает, что возможен принос течением мин и других опасных объектов. Как только спадёт вода, сразу начнем инженерную разведку территорий», - написал глава правительства региона в своем Telegram-канале.

Напомним, днем ранее, 7 июня, временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что частичное разрушение Каховской ГЭС привело к тому, что в зоне бедствия в Херсонской области насчитывается от 22 до 40 тысячи человек.

Сегодня, 8 июня, местные власти заявили о гибели пяти человек в результате подрыва на гидроэлектростанции, а также сообщили, что госпитализирован 41 человек.