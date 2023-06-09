Россия сообщила МАГАТЭ об ударе Украины по распределителю Запорожской ТЭС Фото: Википедия

Международная организация по атомной энергетике (МАГАТЭ) уведомила общественность о том, что Россия сообщила об ударах украинских дронов-камикадзе по распределителю Запорожской ТЭС, ранее связанной с Запорожской АЭС. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой организации.

«Российская Федерация, которая в настоящее время контролирует станцию, сообщила в письме генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, что в четверг и сегодня были нанесены "удары с использованием беспилотников-камикадзе" по распределительному устройству Запорожской ТЭС», - говорится в сообщении.

Как указали в МАГАТЭ, ТЭС была связана с атомной электростанцией до момента, когда была оборвана последняя линия электропередачи более трёх месяцев назад. Гросси пообещал дать независимую оценку заявлению России и ударам по ТЭС, однако для этого специалистам организации необходим доступ к Запорожской ТЭС.

Ранее KP.RU сообщил о том, что днём 8 июня атаке дронов-камикадзе подверглась и сама Запорожская АЭС.