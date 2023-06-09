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НовостиПолитика9 июня 2023 19:36

Россия сообщила МАГАТЭ об ударе Украины по распределителю Запорожской ТЭС

Специалисты МАГАТЭ дадут оценку ударам беспилотников по ТЭС
Сергей КУДРИН
Россия сообщила МАГАТЭ об ударе Украины по распределителю Запорожской ТЭС

Россия сообщила МАГАТЭ об ударе Украины по распределителю Запорожской ТЭС

Фото: Википедия

Международная организация по атомной энергетике (МАГАТЭ) уведомила общественность о том, что Россия сообщила об ударах украинских дронов-камикадзе по распределителю Запорожской ТЭС, ранее связанной с Запорожской АЭС. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой организации.

«Российская Федерация, которая в настоящее время контролирует станцию, сообщила в письме генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, что в четверг и сегодня были нанесены "удары с использованием беспилотников-камикадзе" по распределительному устройству Запорожской ТЭС», - говорится в сообщении.

Как указали в МАГАТЭ, ТЭС была связана с атомной электростанцией до момента, когда была оборвана последняя линия электропередачи более трёх месяцев назад. Гросси пообещал дать независимую оценку заявлению России и ударам по ТЭС, однако для этого специалистам организации необходим доступ к Запорожской ТЭС.

Ранее KP.RU сообщил о том, что днём 8 июня атаке дронов-камикадзе подверглась и сама Запорожская АЭС.