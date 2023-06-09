Глава "Росатома" рассказал об атаке украинских дронов-камикадзе на Запорожскую ТЭС

Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил о прилете украинских дронов на Запорожскую ТЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запорожская теплоэлектростанция (ТЭС) подверглась атаке четырех украинских дронов-камикадзе днем в четверг, 8 июня. Об этом сообщил глава компании "Росатом" Алексей Лихачев.

Четыре украинских дрона атаковали Запорожскую ТЭС, инфраструктурно связанную с Запорожской АЭС, в промежутке с 14:30 до 16:00 8 июня.

"Судя по всему, это беспилотники-камикадзе. Пострадало, слава богу, очень легко, два сотрудника", - сообщил Лихачев в интервью журналисту Павлу Зарубино. Видео с беседой опубликовано в Telegram-канале журналиста.

Глава "Росатома" уточнил, что в Запорожской ТЭС находится одно из распределительных устройств, которое обеспечивает электроснабжение Запорожской атомной станции.

Напомним, 6 июня в Херсонской области украинские войска обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), в результате чего была повреждена плотина. В регионе повысился уровень воды. К 9 июню с затопленных территорий были эвакуированы более 5,8 тысячи человек.