В аэропорту «Токио» столкнулись два самолета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Токио «Ханэда» два самолета, предположительно, задели друг друга на рулежной дороге, сообщают японские СМИ.

По информации телеканала NHK, речь идет о лайнерах тайваньских авиакомпаний Eva Airways и Thai Airways. На видео, появившемся в распоряжении телеканала, видны два стоящих рядом самолета, при этом у одного из них нет части крыла, а на соседней взлетно-посадочной полосе лежат обломки.

Сообщается, что администрация аэропорта направила на место инцидента сотрудников службы безопасности и закрыла взлетно-посадочную полосу рядом с местом аварии. Некоторые внутренние и международные рейсы были задержаны на срок от 30 минут до часа.

Как писал сайт KP.RU, в апреле этого года при посадке в самарском аэропорту Курумоч самолет, следовавший из Санкт-Петербурга, столкнулся со стаей птиц. В результате произошедшего никто не погиб и не пострадал, сама посадка прошла в штатном режиме.