Фото выживших в авиакатастрофе в джунглях детей показало Минобороны Колумбии

Фото выживших в авиакатастрофе в колумбийских джунглях детей Фото: Twitter министра обороны Колумбии Ивана Веласкеса

Министр обороны Колумбии Иван Веласкес показал фотографии детей, выживших в авиакатастрофе в джунглях и пробывших там 40 дней.

На снимках, опубликованных в Twitter Веласкеса, дети выглядят очень худыми. Они укутаны согревающие одеяла, рядом с ними стоят колумбийские военные. По словам главы Минобороны южноамериканской страны, кроме Вооруженных сил Колумбии в поиске детей участвовали представители коренного населения.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 10 июня, президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что в Колумбии нашли живыми четверых детей, которые летели на разбившемся в мае самолете Cessna 206. Местная газета Tiempo со ссылкой на источники в Вооруженных силах писала, что найденные дети обезвожены и пострадали от укусов насекомых, им тринадцать, девять, четыре года и 11 месяцев.