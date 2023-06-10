Правительство России расширило список жизненно важных препаратов Фото: Тимур ХАНОВ.

Правительство России расширило перечень жизненно важных препаратов (ЖНВЛП), в том числе для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.

«Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов пополнился новыми лекарственными формами. В обновленный перечень включены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. В частности, для препарата, который применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С», – сказано на сайте кабинета министров.

Кроме того, новая лекарственная форма – таблетки диспергируемые – добавлена для лекарства, назначаемого для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией, а также для обезболивающих препаратов и иммунодепрессантов.

Как напомнили в правительстве, ЖНВЛП применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Всего в списке таких лекарств более 800 медикаментов.

Как писал сайт KP.RU, ранее правительство России приняло решение продлить упрощенные процедуры для регистрации и ввоза лекарств на территорию РФ до конца 2024 года. Речь идет о регистрации аналогов лекарственных средств, которые уже были представлены на российском рынке, а также о получении разрешений на ввоз оригинальных препаратов, надписи на которых сделаны на иностранных языках.