Причиной взрыва на ракетной фабрике в Анкаре стала химическая реакция Фото: Юлия СМИРНОВА

Причиной взрыва на ракетной фабрике в Анкаре могла стать неконтролируемая химическая реакция, сообщил глава провинции Анкара Васип Шахин.

«Около 08:45 в цехе по производству динамита произошел взрыв, вызванный, предположительно, химической реакцией. Пять рабочих погибли. Спасатели добрались до всех людей под завалами, раненых нет», – сказал он в эфире телеканала TRT Haber.

В настоящее время прокуратура района Эльмадаг, где произошел взрыв, начала расследование, говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 10 июня, в Анкаре произошел взрыв на заводе по производству ракет и боезарядов для них. Фабрика расположена в районе Эльмадаг и принадлежит оборонному машиностроительно-химическому предприятию МКЕ.

В спасательных службах сообщили, что под завалами ракетной фабрики находились не менее пяти человек.