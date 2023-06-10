Производитель туалетной бумаги Zewa объявил о продаже бизнеса в России

Производитель туалетной бумаги Zewa объявил об уходе из России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шведская компания Essity, которая производит средства личной гигиены и владеет брендами Zewa, Libresse и Libero, объявила об уходе с российского рынка.

«Essity прекращает свою деятельность в России. Компания подписала соглашение с покупателем, сделка одобрена российскими властями. Ожидается, что она будет завершена во втором квартале 2023 года», – говорится на сайте компании.

Как отмечается в сообщении, в прошлом году активы Essity в России потеряли в цене около 1,7 миллиарда шведских крон, а чистые продажи компании в РФ составили примерно 2% от общего объема. В Essity ожидают, что уход с российского рынка не окажет существенного влияния на финансовые показатели компании.

Напомним, ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий сообщил, что покинувшие Россию иностранные инвесторы, продавая свой бизнес, за прошедший год вывели из страны примерно 36 миллиардов долларов.