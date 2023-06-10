Медведев попросил Rheinmetall скинуть точные координаты будущего завода на Украине

Дмитрий Медведев обратился к немецкому концерну по производству танков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к немецкому концерну Rheinmetall, который ранее сообщал о планах построить танковый завод на территории Украины.

Медведев на своей странице в Twitter заявил, что руководство Rheinmetall подтвердило свои намерения построить завод по производству танков на Украине.

"Пожалуйста, скиньте точные координаты будущего завода. Спасибо!", - написал российский политик в соцсети.

Ранее KP.RU писал, что украинский военный случайно уничтожил два переданных Киеву с Запада танка Leopard 2A4.

Российские войска, в свою очередь, уничтожили переданные ВСУ натовские танки на 100 миллионов долларов в первые дни украинского контрнаступления. На Западе уже стали бояться за свою технику, отправленную киевскому режиму.