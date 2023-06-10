Запад с опасением воспринял уничтожение танков Leopard на Украине Фото: ru.wikipedia.org

Страны Запада с опасением восприняли уничтожение российскими войсками танков Leopard, используемых Вооруженными силами Украины, заявил журналист Фред Плейтген.

В эфире телеканала CNN он отметил, что украинские военные «столкнулись с жестким сопротивлением России после того, как было опубликовано видео уничтожения партии военной техники, переданной Западом». Союзники Киева «с опасением наблюдают» за сложившейся на поле боя ситуацией, добавил журналист.

Напомним, на этой неделе Министерство обороны России в своем Telegram-канале опубликовало видео уничтожения иностранной техники украинской армии, использованной в попытке контрнаступления в начале июня.

Бывший мэр Читы Александр Сапожников, ушедший в зону спецоперации, в беседе с корреспондентом KP.RU Александром Гамовым заявлял, что танки Leoprad «сконструированы таким образом, чтобы ездить по асфальту, а не по вязким полям».

Между тем стало известно, что украинский военный случайно уничтожил два танка Leopard 2A4.