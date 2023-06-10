Песков сообщил, что Путин пока не планирует телефонный разговор с Шольцем

Владимир Путин пока не планирует разговаривать с Олафом Шольцем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у президента России Владимира Путина пока нет в планах телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем, несмотря на заявления последнего.

"Нет. Пока нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ РИА Новости в ответ на вопрос о планируемом контакте.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время собирается созвониться с Владимиром Путиным впервые с декабря прошлого года.

Напомним, в пятницу, 9 июня, президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в сочинской резиденции "Бочаров ручей" в неформальной обстановке. 7 июня у российского лидера состоялся телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.