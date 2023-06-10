WP: Украина пока не задействовала крупные резервы для наступления Фото: REUTERS

На данный момент Украина не задействовала крупные резервы для контрнаступления. Такую информацию опубликовало американское издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного сотрудника западной разведки.

По имеющейся информации, Киев «сдерживает свою самую значительную огневую мощь», а также отмечается, что самый крупный удар украинских войск еще не нанесен.

При этом немецкий политолог Герфрид Мюнклер заявил, что ВСУ не способны провести крупное контрнаступление, а все разговоры о его начале — выдумка. Также он отметил, что Европа всеми силами пытается выдавать желаемое за действительное.

Мюнклер предположил, что если Киев и начнет какую-либо операцию, то ее масштабы будут значительно скромнее, чем все ожидают.

Президент России Владимир Путин официально подтвердил начало украинского контрнаступления, но он подчеркнул, что все попытки ВСУ провалились.