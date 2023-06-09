"Все их попытки провалились": Путин заявил о начале украинского наступления

Владимир Путин подтвердил начало контрнаступления ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подтвердил начало контрнаступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российский лидер отметил, что попытки украинского контрнаступления провалились. Однако наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.

“Совершенно точно можно констатировать, что это украинское наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов”, - сказал российский лидер журналистам.

Напомним, военкор KP.RU Александр Коц писал о том, что обещанное контрнаступление ВСУ началось 5 июня.

Агентство Bloomberg сообщило, что потери ВСУ за первые дни наступления оказались колоссальными.

Это подтвердил министр обороны России Сергей Шойгу, заявив об уничтожении свыше 3700 бойцов противника, 52 танков и несколько десятков единиц техники за три дня безуспешных попыток украинцев совершить задуманное контрнаступление.