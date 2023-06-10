Россияне не останутся без туалетной бумаги после ухода Zewa Фото: Shutterstock

После объявления компании Zewa об уходе с российского рынка, не стоит переживать о дефиците туалетной бумаги. После завершения сделки заводы продолжат работать уже под руководством новых владельцев. Об этом рассказал на Радио "КП" экономист Денис Ракша, передает KP.RU.

— Практически все иностранные компании, которые уходят с российского рынка или сокращают свое присутствие на нашем рынке, не закрывают свои активы на замок, а продают их на разных условиях, — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что зачастую компании продают свой бизнес либо своему российскому менеджменту, которое специально создается для выкупа активов, либо сторонним российским компаниям.

При этом по словам эксперта, после покупки активов компании будет выпускаться абсолютно такая же продукция, только под новым брендом. Помимо этого в России есть немало производств средств личной гигиены, которые способны удовлетворить потребности покупателей.

Напомним, что компания Zewa объявила о продаже своего бизнеса в России, а сделку уже одобрили российские власти. Завершение сделки ожидается во втором квартале 2023 года.