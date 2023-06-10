Фото: Минобороны РФ

Видео уничтоженных танков «Leopard» опубликовало Минобороны РФ. Съемка ведется с высоты. Кадры ведомство подписало так: "Видео уничтоженной бронетехники ВСУ западного производства на Южно-Донецком направлении".

Среди уничтоженной техники не только танки «Leopard», но и другие иностранные машины: «Bradley», «Cezar».

В Минобороны также сообщили: "В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также в районе города Артемовск". По данным ведомства, потери ВСУ в районе Запорожской области и ДНР составили до 300 военнослужащих. А также украинские националисты лишились западной техники: четырех танков «Leopard», пяти американских «Bradley» и одной французской самоходной артиллерийской установки «Cezar».

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