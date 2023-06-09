ВСУ за один бой лишились пяти «Леопардов»: Российские войска показали на видео, как отбивают попытки наступления Украины

На видео, снятом с квадрокоптера, - разбитая колонна ВСУ, которая пыталась на рубеж Работино-Вербовое в Запорожской области.

Ожившие строчки сухих военных сводок. На видео, снятом с вадрокоптера, - разбитая колонна ВСУ, которая пыталась наступать со стороны Малой Токмачки на рубеж Работино-Вербовое в Запорожской области. И здесь действительно есть что порассматривать. Сетевые специалисты в области западной военной техники констатируют, что только в этом бою и только на этом участке ВСУ лишились:

- 5 немецких танков Leopard 2A6 и 2A4 (2 из них уничтожены, 1 подбит и брошен, 3 просто брошены);

- 6 американских БМП M2A2 Bradley (все подбиты и брошены);

- 3 американских бронемашин MaxxPro (все подбиты и брошены);

- 1 нидерландского БТР YPR-765 (подбит и брошен);

- 1 чешского T-72M1 (уничтожен);

- 1 машины разминирования БМР-2 (подбита и брошена);

- 1 французского бронеавтомобиля VAB (подбит и брошен);

- нескольких сгоревших грузовиков.

В пятницу многие говорили, что никакого повода для ликования нет. И разбили мы лишь малую часть того, что есть у Украины. А мне кажется, не так уж много поводов для радости у нас было за последние несколько месяцев. Ну, кроме Артемовска, и вспомнить-то особо нечего.

А тут целая колонна техники, которой в зоне СВО мы еще не видели. И в первом же бою наши летчики, саперы, птурщики доказывают, что это не вундерваффе - горит также, как и все остальное. И совершенно понятный ажиотаж. Как в свое время вокруг первого сбитого Байрактара или раздолбанной М777. Сегодня точно есть повод порадоваться за авторов маленькой победы, пока горящие «Леопарды» и «Брэдли» не стали рутиной.

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