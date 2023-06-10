Экс-разведчик США Риттер: оружие НАТО не спасет ВСУ от разгрома российской армией Фото: Евгений Михайлов

Российская армия уничтожит украинских солдат при попытке контрнаступления даже при поддержке Киева от НАТО. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

— Киев использует технику НАТО, артиллерию, подготовку и данные разведки, все натовское, кроме солдат, и их уничтожают. И это будет происходить на каждом участке контрнаступления украинских войск, — заявил Риттер.

Он также отметил, что украинские войска не способны прорвать российскую оборону и из-за этого несут огромные потери. При этом виновными в этом, по мнению Риттера, будут именно организаторы контрнаступления, которому изначально предрекали провал все военные эксперты.

Ранее Скотт Риттер заявил, что российские военнослужащие легко уничтожат солдат ВСУ, поскольку украинские бойцы не получают должного обучения. Он отметил, что у Киева нет ресурсов и времени, чтобы начать контрнаступление.