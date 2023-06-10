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НовостиПолитика10 июня 2023 18:30

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ потеряют сотни тысяч бойцов при контрнаступлении

Он призвал Зеленского остановиться, "пока еще есть время"
Роман ПОЛОСИКОВ
Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ потеряют сотни тысяч бойцов при контрнаступлении

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ потеряют сотни тысяч бойцов при контрнаступлении

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины потеряют всю группировку войск, которая будет брошена на контрнаступление против Вооруженных сил России. Такое заявление сделал на своем YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

— Двухсоттысячная группировка будет уничтожена, если начнется массовое наступление, — сказал Соскин.

Также он призвал президента Украины Владимира Зеленского остановиться и положить конец гибели своего народа. Соскин предупредил его, что за незаконное преследование граждан, бегущих от мобилизации в ряды ВСУ, Зеленского ждут тяжелые последствия.

Ранее Олег Соскин заявил, что против президента Украины уже выстраивается «внутренний фронт». Сейчас все больше людей недовольны руководством страны из-за постоянных провалов и общей некомпетентности офиса Зеленского.