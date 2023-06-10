Умер Теодор Качинский, террорист по прозвищу "Унабомбер" Фото: wikimedia.org

Теодор Качинский, который более известен как «Унабомбер», умер на 82-м году жизни в тюрьме. В прошлом он был математиком, а после стал активистом и террористом. Об этом рассказали в издании ABC News.

В период с 1978 по 1995 годы он рассылал бомбы в университеты и авиакомпании по почте. Всего он отправил 16 таких посылок, от них погибло три человека и еще 23 были ранены.

Качинский активно выражал свое недовольство современным промышленно-технологическим обществом и тем, какие последствия оно несет. Он выразил в свой протест в «Манифесте Унабомбера», где Качинский критиковал технологический прогресс, а также призывал к упразднению технологий и возвращению к природе.

Арестовали его в 1996 году, а спустя два года признали виновным в серии терактов. Его приговорили к пожизненному заключению без возможности условного освобождения.

Ранее KP.RU рассказывал, как американский террорист Джохар Царнаев рассылает из камеры смертников денежные подарки. Совершивший теракт на Бостонском марафоне мужчина, отсылает деньги своим родственникам со своего тюремного счета.