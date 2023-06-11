Сальдо: До 77 человек возросло число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

До 77 человек возросло число госпитализированных с подтопленных территорий Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Владимир Сальдо.

«Семьдесят семь человек с пострадавших территорий госпитализированы в лечебные учреждения области. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», - написал он.

Сальдо уточнил, что продолжается спад уровня воды в Новокаховском городском округе – до 7 метров, в Алёшкинском муниципальном округе – до 1,5 метров, в Голопристанском муниципальном округе – до 2,1 метра.

Как писал сайт KP.RU, 6 июня после ночного обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ и ее частичного разрушения началось подтопление левобережья Днепра, городов и поселков, которые здесь расположены.

Отмечалось, что жителям затопленных территорий Херсонской области продолжают оказывать помощь с тем, чтобы покинуть опасную зону. Многие не могут выбраться самостоятельно. Так, за сутки - 7 июня - из пострадавших после разрушения Каховской ГЭС населенных пунктов сотрудники МЧС эвакуировали более 300 человек, в том числе 70 детей.