Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Зеленский узнал новость о больших потерях у ВСУ Фото: REUTERS

ВСУ понесли большие потери при попытках наступить в Запорожской области, украинский президент при посещении подконтрольной Украине части Херсонской области получил неприятную новость. Об этом сообщает американский журналист, бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в своей колонке на платформе Substack.

"Российским военнослужащим удалось подбить много украинских танков, в числе которых и поставленные французами AMX-10 и переданные Германией Украине танки Leopard. Русские также уничтожили критически важный радар Hensoldt TRML-4D AESA, часть системы ПВО Iris-T, которая была размещена в зоне боевых действий для поддержки украинских сил", - заметил Брайен.

По словам журналиста также, даже у лучшей в ВСУ 47-й механизированной бригады не получилось отбросить российских военнослужащих.

"Пока непонятно, какой общий ущерб был нанесен этой бригаде, но другие подразделения были разгромлены настолько, что некоторые батальоны отказались сражаться", - заявляет Брайен.

Также у украинских военнослужащих все еще есть резервы, однако стоит помнить, что огромные резервы сил есть и у российской стороны, заключил эксперт.

О больших потерях ВСУ сообщали не только российское Минобороны, но и мировые агентства. Например, Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников, пожелавших остаться анонимными, заявляет о том, что Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления понесли существенные потери военной техники.