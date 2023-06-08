Шойгу озвучил потери ВСУ 7 июня 2023 года

Шойгу заявил, что ВСУ потеряли 945 бойцов, 33 танка и 28 БМП в боях 7 июня Фото: Александр КОЦ

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия за прошедшие сутки потеряла 945 бойцов и более ста единиц военной техники.

“За вчерашние сутки ведения боевых действий, 7 июня, противником потеряно 945 человек личного состава, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооружения”, — приводят слова главы Минобороны в телеграм-канале ведомства.

Также он отметил, что ночью 8 июня на Запорожском направлении ВСУ предприняли попытку прорвать оборону российской армии силами механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц военной техники.

По словам Шойгу, наступающие подразделения ВСУ были своевременно обнаружены и с большими потерями были вынуждены отходить.

Напомним, ранее Шойгу сообщал, что украинская армия за три дня попыток провести ожидаемое контрнаступление потеряла до 3715 военнослужащих и десятки единиц боевой техники.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что контрнаступление ВСУ приведет к окончательному разгрому оставшихся вооруженных сил в стране и у российской армии не останется никаких преград для продвижения по всей территории Украины.