Сенатор Климов: в США стали задумываться над сворачиванием «киевской авантюры» Фото: Александр КОЦ

Заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что в США и Евросоюзе укрепляется мысль, что «украинская авантюра» будет провалена. На фоне неудачных попыток контрнаступления Киева, эти мысли имеют под собой все более крепкий фундамент.

Но при этом окончательное решение будет приниматься Вашингтоном. По мнению сенатора, в США уже сейчас есть сомнения в целесообразности дальнейшей помощи Украине. При этом надо понимать, что судьба страны не решена.

- Но пока сомнения не достигли того предела, чтобы Вашингтон принял однозначное решение по сворачиванию киевской авантюры, - говорит Климов «Абзацу».

Рассчитывать на мнение каких-либо других стран не приходится. Самостоятельных игроков в антироссийском альянсе нет. Но, по словам собеседника издания, в кулуарах власти за океаном уже идут разговоры о том, что операция на Украине оказалась провальной.