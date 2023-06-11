Горин: после нападения акулы в Египте россияне не спешат отказываться от туров Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

В Египте на три дня закрывали море для туристов после нападения акулы в Хургаде. Тогда погиб россиянин. 23-летний мужчина скончался недалеко от берега на оживленном пляже. Хищница подошла почти вплотную к отдыхающим и убила человека.

После этого случая туристы опасаются лететь на отдых в теплую страну, но менять свои планы пока не решаются. Официальные органы России и Египта не объявляли угрозу безопасности, так что вернуть деньги за ранее оплаченный тур можно, но не в полном объеме.

Туроператор удержит фактически понесенные расходы с учетом штрафных санкций, пока оснований для возврата полной суммы нет. Но россияне и не спешат обращаться за этой услугой.

- Запросов от туристов на аннуляцию туров или перебронирование, фактически нет. Так как пляжи закрыты, поступают запросы на гостиницы с большими бассейнами или сетками. Есть такие гостиницы, в гаванях которых [как раз установлены] определенные ограждения в виде сеток, - говорит «360» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин подтвердил, что Египет входит в топ-пять самых популярных направлений среди россиян. И популярность данной страны не снижается.

Он отметил, что при отказе от тура стоит руководствоваться статьей № 14 действующего закона о туристической деятельности.

При этом, не исключено, что цены на путевки на фоне тревожных новостей могут снизиться, сообщает RT.

Кстати, в Египте выловили акулу, которая могла убить россиянина. Местные власти заявляют, что была поймана именно та самая рыба, передает РИАМО.

Пока средство спасения от акул не придумано. Сетки на пляжах могут стать какой-то гарантией, но не на сто процентов. Ни одна из попыток создать химическое средство для отпугивания акул не увенчалась успехом.

- Когда акула голодна и чувствует запах крови, входит в пищевой раж, она становится безразличной ко всем репеллентам, которые пробовали применять люди. Вплоть до того, что она готова проглотить мешочек с тем, что должно ее пугать, - сказал "Газете.Ru" Александр Касумян, доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ и заведующий кафедрой ихтиологии.