DM: В Англии случайно обнаружили останки мужчины, пропавшего 56 лет назад

В Англии случайно обнаружили останки мужчины, пропавшего 56 лет назад / DM: ... Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В английском Ноттингемшире случайно обнаружили останки мужчины, который пропал без вести еще 56 лет назад. Об этом пишет издание Daily Mail.

Уточняется, что в конце апреля 2023 года в ходе сельскохозяйственных работ в поле нашли останки человека со следами насильственной смерти. Позже обнаружили, что это был Альфред Суинско, пропавший еще в начале 1967 года.

Как передает издание, в день пропажи мужчина выпивал в баре в деревни Пинкстон совместно с двумя сыновьями, а вечером вышел в туалет, после чего не вернулся.

Отмечается, что опознать мужчину смогли благодаря его внуку, 60-летнему Расселу Лоубриджу, увидевшему сообщения о найденных в поле останках, находившихся рядом с баром. В итоге он опознал знакомые вещи среди останков.

«Это была тайна, которая преследовала нашу семью на протяжении десятилетий», - заявил он.

Теперь детективы стараются восстановить события ночи, когда мужчина пропал без вести. По данным правоохранительных органов, Суинско убили, после чего похоронили на глубине от четырех до шести футов на сельскохозяйственных угодьях.

Напомним, в 2021 году в Великобритании нашли россиянку, пропавшую 30 лет назад. Как оказалось, женщина здорова, имеет семью и английское гражданство.