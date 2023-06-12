Пасечник заявил о новой жизни ЛНР в составе России

Леонид Пасечник. Фото: ЛИЦ

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что регион получил новую жизнь после вхождения в состав России.

По его словам, в составе России республика получила внимание со стороны государства, а также почувствовала «сплоченность и взаимовыручку народов огромной страны».

«Социальная защита, масштабная стройка, модернизация образования и здравоохранения, возрождение сельского хозяйства и промышленности - Луганщина без преувеличения получила новую жизнь», - сказал врио главы региона в поздравлении с Днем России, отметив, что ЛНР станет «преуспевающим и самодостаточным регионом» страны.

Пасечник также заявил, что в настоящей России были объединены выдающееся прошлое, а также славное настоящее.

Напомним, 18 апреля 2023 года президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток», расположенный ЛНР. Как писал сайт KP.RU, во время своего визита в штаб российский лидер принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, а также других высших офицеров.